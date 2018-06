Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Kion-Aktie wegen konjunktureller Risiken von 86 auf 77 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Dieser Risiken wegen habe er die Erwartungen an die Geschäftsdynamik mit Gabelstaplern reduziert, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine reduzierte Schätzung für den bereinigten operativen Gewinn (Ebit) in diesem Jahr liege nun am unteren Ende der von Kion in Aussicht gestellten Spanne. Selbst der gesenkte faire Wert impliziere jedoch noch deutliches Aufwärtspotenzial, so dass Anleger in die Schwäche hinein kaufen sollten./bek/ajx Datum der Analyse: 26.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2018-06-26/16:13

ISIN: DE000KGX8881