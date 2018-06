Die NordLB hat das Kursziel für Daimler nach einer Gewinnwarnung von 66 auf 57 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Während die drohende Anhebung der chinesischen Einfuhrzölle und die Marktschwäche in Lateinamerika externe Belastungen darstellten, seien die restlichen Probleme hausgemacht, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aus der Dieselproblematik könnten weitere Kosten resultieren. Und auch zusätzliche Belastungen aus Zöllen zwischen den USA und der EU seien keineswegs vom Tisch./ajx/edh Datum der Analyse: 26.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2018-06-26/16:34

ISIN: DE0007100000