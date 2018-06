DAX: Ein kleiner Erfolg, Beiersdorf zeigt sich weiterhin unbeeindruckt

Nach dem gestrigen Kurssturz von mehr als 2 Prozent konnte der DAX am heutigen Dienstag zumindest etwas das Abwärtstempo reduzieren. Allerdings will bei Anlegern keine positive Stimmung aufkommen, so lange die Wirtschaftsmächte USA, China und die EU drohen, sich gegenseitig mit Zöllen und Gegenmaßnahmen zu überziehen.

Das war heute los. Zeitweise reichte es im DAX zu einem Kursplus von 0,7 Prozent. Im weiteren Handelsverlauf gab das Barometer jedoch seine Gewinne ab. Dabei sind es nicht nur die Drohungen von US-Präsident Donald Trump, neue Zölle zu erheben und andere Maßnahmen im Handelskonflikt mit China zu ergreifen, sondern auch die in den vergangenen Tagen von Marktteilnehmern vernommene Uneinigkeit innerhalb der US-Regierung, die für Verunsicherung sorgt.

Das waren die Tops & Flops. Bereits gestern hatte sich die Beiersdorf-Aktie (WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000) in einem schwierigen Marktumfeld im DAX am besten behaupten können. Auch heute gehörte der Nivea-Hersteller zu den Top-Performern im deutschen Leitindex. Das zwischenzeitliche Plus lag bei rund 3,5 Prozent. Allerdings musste das Papier im späten Handel einige Gewinne wieder abgeben, da sich das Marktumfeld insgesamt eingetrübt hatte.

