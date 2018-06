Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Neuson nach einer Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Probleme in seiner Lieferkette dürften für den Baugerätehersteller auch im zweiten und möglicherweise auch darüber hinaus eine Belastung werden, schrieb Analyst Alexander Wahl in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tav/he Datum der Analyse: 26.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

