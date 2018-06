PEI-Genesis, eines der weltweit führenden Unternehmen bei der Entwicklung und Montage von kundenspezifischen Steckverbindern und Kabellösungen, hat seine Präsenz um den indischen Markt erweitert und Manesh Pratap Singh zum Country Manager für Indien ernannt. Dies wurde heute von Jane Fishetti, General Manager, Distribution International Sales, bekannt gegeben.

"Wir verkaufen seit vielen Jahren über Jost Engineering auf dem indischen Markt, aber mit der Einstellung von Manesh Pratap Singh möchten wir deutlich unser Engagement für den indischen Markt zeigen", sagte Fishetti. "Unser nächster Schritt ist der Aufbau eines Teams von Vertriebs- und Engineering-Profis, um unsere bestehenden und neuen Kunden auf diesem florierenden Markt zu unterstützen."

Singh, der von Neu-Delhi aus arbeiten wird, verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Geschäftsentwicklung und Vertriebsleitung in Indien und Südasien. Er arbeitete in leitenden Positionen als Country Manager für Nortel DASA, Head of Business Development bei TataGroup und Head of Sales Marketing bei AEG Power Solutions.

"Der indische Markt ist nach wie vor ein Schwerpunkt von wachsenden Unternehmen aus der ganzen Welt", sagte Singh. "Mein Ziel ist es, die einzigartigen Werte und Kompetenzen von PEI-Genesis auf diesen Markt zu bringen, vor allem in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Satelliten, Eisenbahn und Industrie. Dieser Schritt trägt zum "Make in India"-Programm der indischen Regierung bei, indem er die Aktivitäten von PEI-Genesis in der gesamten Region ausweitet."

"Eine physische Präsenz in Indien ist ein wichtiger strategischer Schritt", sagte Steven Fisher, Präsident und CEO von PEI-Genesis. "Wir freuen uns, Manesh Pratap Singh in der PEI-Familie willkommen zu heißen und in Indien, einer der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt, präsent zu sein."

"Wir wissen, dass unser Fokus auf Service und unsere technische Kompetenz von unseren Kunden in Indien begrüßt und geschätzt werden", sagte Fishetti.

Über PEI-Genesis

PEI-Genesis ist eines der weltweit schnellsten Montageunternehmen für Präzisions-Steckverbinder und Kabelsets. Auf der Basis eines der größten Lagerbestände an Bauteilen der Welt entwickelt das Unternehmen innovative Lösungen für die Bereiche Militär, Industrie, Medizin, Luft- und Raumfahrt, Transport und Energie. Der Hauptsitz von PEI-Genesis befindet sich in Philadelphia, und das Unternehmen unterhält Fertigungsstandorte in South Bend (Indiana), Chandler (Arizona), Nogales (Mexiko), Southampton (UK)und Zhuhai (China), sowie Vertriebsniederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie auf www.peigenesis.com.

