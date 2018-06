22nd Century erweitert seine hauseigene Tabaksorte VLN strategisch

Wie 22nd Century Group, Inc. (NYSE American: XXII), ein führendes, auf die Verringerung der Schadstoffaufnahme beim Rauchen und nikotinarme (Very Low Nicotine, VLN) Tabaksorten spezialisiertes Pflanzenbiotechnologie-Unternehmen, heute bekannt gab, hat es von der North Carolina State University (NCSU) die exklusive Lizenz für mehrere heißluftgetrocknete und Burley-Tabaksorten erhalten, die mit einem sehr geringen Nikotingehalt gezüchtet werden. Diese Pflanzen ohne fremdes genetisches Material (Non-GMO-Pflanzen) ergänzen die bestehenden VLN-Pflanzentechnologien von 22nd Century. Als Ergebnis zahlreicher Generationen sortenechten Pflanzenmaterials, aus denen heißluftgetrocknete VLN- und Burley-Tabaksorten gewonnen werden, lassen sich diese Non-GMO-Tabaksorten sofort auf den Markt bringen.

Mit der Einführung der Non-GMO-Tabaksorten erzielt 22nd Century einen erheblichen Fortschritt in der Tabaktechnologie der nächsten Generation. Die neuen VLN-Pflanzensorten bieten 22nd Century und potenziellen Lizenznehmern Optionen, mit denen sie das Vorhaben der FDA zur drastischen Reduzierung des Nikotingehalts in allen Tabak verbrennenden Zigaretten auf dem amerikanischen Markt unterstützen können. Außerdem kann 22nd Century seinen eigenentwickelten, GMO-freien VLN-Tabak in Ländern verkaufen, in denen die Nutzung genetisch modifizierter Kulturpflanzen eingeschränkt ist.

"Die Ergebnisse dieser Transaktion mit unserem Forschungspartner NCSU erweitern unser bereits bestehendes und beeindruckendes Portfolio geistigen Eigentums. Ein wichtiger Aspekt ist dabei, dass unsere neuen Pflanzen und ihre Genetik eine ausgezeichnete molekulare Grundlage für die Optimierung der Geschmackseigenschaften und der agronomischen Leistung schaffen", erläuterte Dr. Juan Tamburrino, Vice President of Research and Development von 22nd Century.

"Mit dieser exklusiven NCSU-Lizenz erhält 22nd Century einen erheblichen und strategischen Wettbewerbsvorteil", ergänzte Henry Sicignano, III, President und Chief Executive Officer der 22nd Century Group. "Da etwa 90 des Tabaks in Zigaretten aus heißluftgetrockneten und Burley-Sorten zusammengesetzt sind, können wir nun möglichen Partnern in den USA und anderen Ländern Tabakmischungen mit einem sehr geringen Nikotingehalt anbieten."

Über 22nd Century Group, Inc.

22nd Century ist ein Pflanzenbiotechnologie-Unternehmen, dessen proprietäre Technologie es ermöglicht, durch Gentechnik und Züchtung den Nikotingehalt in Tabakpflanzen bzw. die Cannabinoid-Konzentration in Hanf-/Cannabispflanzen zu erhöhen oder zu verringern. Primäres Ziel des Unternehmens ist es einerseits, die Schadstoffaufnahme beim Rauchen zu vermeiden. Andererseits engagiert sich 22nd Century dafür, eigene Hanfsorten für neue, wichtige Medikamente und Nutzpflanzen zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.xxiicentury.com und www.botanicalgenetics.com.

Warnhinweis zu zukunftsbezogenen Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, darunter alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen wiedergeben, Aussagen über die Absichten, Ansichten und aktuellen Erwartungen der 22nd Century Group Inc., ihrer Geschäftsführer und leitenden Angestellten im Hinblick auf den Inhalt dieser Pressemitteilung. Wörter wie "können", "würden", "werden", "erwarten", "schätzen", "davon ausgehen", "überzeugt sein", "beabsichtigen" und ähnliche Begriffe und Variationen davon sollen zukunftsbezogene Aussagen kenntlich machen. Wir können keine Gewähr für künftige Ergebnisse, Aktivitäts- oder Leistungsniveaus übernehmen. Sie sollten sich nicht über Gebühr auf diese zukunftsbezogenen Aussagen verlassen, die zudem nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gelten. Diese Warnhinweise sollten zusammen mit allen schriftlichen oder mündlichen zukunftsbezogenen Aussagen betrachtet werden, die wir gegebenenfalls in Zukunft veröffentlichen. Sofern nicht durch geltende Gesetze, einschließlich der US-Wertpapiergesetze, vorgeschrieben, beabsichtigen wir nicht, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren, um tatsächlichen Ergebnissen, späteren Ereignissen oder Umständen oder dem Eintreten unerwarteter Ereignisse Rechnung zu tragen. Sie sollten unsere verschiedenen Offenlegungen in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2017 beendete Geschäftsjahr, der am 7. März 2018 eingereicht wurde, einschließlich des Abschnitts "Risk Factors" (Risikofaktoren), und unsere weiteren bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Berichte sorgfältig lesen und berücksichtigen, denn darin werden interessierte Parteien auf die Risiken und Faktoren hingewiesen, die unsere Geschäfte, Finanzlage, Betriebserträge und Cashflows beeinflussen können. Sollten einzelne oder mehrere dieser Risiken bzw. Unwägbarkeiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten oder vorhergesagten Resultaten abweichen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180626006285/de/

Contacts:

22nd Century Group

James Vail, 716-270-1523

Director of Communications

jvail@xxiicentury.com