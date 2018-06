Peking (ots/PRNewswire) - Die Elion Group und BP haben ihre Partnerschaft erweitert und in Peking einen Vertrag zum CO2-Emissionshandel mit CCER-Zertifikaten (Chinese Certified Emissions Reductions) aus der Forstwirtschaft, unterzeichnet.



Über den Kauf von CCER-Zertifikaten wird BP den bestehenden Kohlenstoffspeicher in einer fast 1.400 km2 großen Oase in der Kubuqi-Wüste in der Inneren Mongolei unterstützen. Dieser Vertrag wird andererseits Elion dabei unterstützen, weitere Projekte in China zur Erholung der Umwelt aufzubauen. Die Kubuqi-Wüste ist die siebtgrößte Wüste in China und liegt 800 km von Peking entfernt. Elion kann mittlerweile auf ein 30-jähriges Engagement für die Wiederherstellung des Ökosystems der Kubuqi-Wüste zurückblicken. Zudem hat es eine Reihe von nationalen Umweltprojekten in China angestoßen, darunter das Projekt "Grüne Mauer" (Three-North Shelter Forest Program) und das Projekt zur Winterolympiade 2022 in Peking. Gleichzeitig baut das Unternehmen derzeit seine Geschäftsaktivitäten in den Ländern entlang der "Neuen Seidenstraße" aus.



Wie wichtig die Bewahrung der Wälder beim Kampf gegen den Klimawandel ist, wurde im Pariser Klimaabkommen (Paris COP 21 Agreement) formal anerkannt. Hier wurde explizit festgehalten, dass Wälder entscheidend bei der Aufnahme und Speicherung von Kohlenstoff sind.



"Elion hat als führendes chinesisches Umweltunternehmen das international anerkannte Kubuqi-Modell entwickelt, bei dem die Unterstützung für die Politik der Regierung mit Investitionen aus der Privatwirtschaft zusammengebracht werden", sagte Wang Wen Biao, Vorstandsvorsitzender der Elion Group. "Ich betrachte das Modell als eine Plattform, um Geschäftspartner aus der ganzen Welt für ein Engagement auf dem chinesischen Markt zu gewinnen."



"Unsere größer werdende Geschäftsabteilung für Globale Umweltprodukte investiert derzeit weltweit in qualitativ hochwertige Projekte zur Klimakompensation", sagte Dr. Janet Kong, CEO für die Östliche Hemisphäre bei BP Supply and Trading. "BP beteiligt sich von Anfang an am Emissionsrechtehandel in China. Wir können beobachten, dass der Kohlenstoffmarkt im Moment ständig wächst und dass dieser beim Handel mit Emissionsrechten in Zukunft eine noch wichtigere Rolle spielen wird. Wir nutzen unsere globalen Erfahrungen und unser Branchenwissen und planen auf dieser Grundlage, unseren chinesischen Partnern, wie Elion, die eine umweltgerechte und nachhaltige Entwicklung verfolgen, Unterstützung für eine maßgeschneiderte Verwaltung von CO2-Emissionsrechten anzubieten."



Elion hilft derzeit dabei, die Entwicklung einer grünen Finanzwirtschaft in China zu beschleunigen. In diesem Rahmen bietet es die Entwicklung und die Implementierung von Instrumenten an, die den Einsatz von sozialem Kapital in Umweltprojekte vor Ort fördern sollen. Die neue Initiative zur Zusammenarbeit zwischen Elion und BP zeigt, wie hoch innovative, kommerzielle Verbindungen die Weiterentwicklung dieser Branche unterstützen können. Mithilfe seiner Investitionen in Projekte, die Emissionen verringern und darüber Verschmutzungsrechte generieren, nutzt die BP-Geschäftsabteilung für Globale Umweltprodukte diese Verschmutzungsrechte im Preissystem des weltweiten CO2-Emissionshandels.



"Die Partnerschaft zwischen BP und Elion stellt eine spannende Plattform für beide Parteien dar, über die sie einen weiteren Beitrag zur Entwicklung des chinesischen Programms zur Verringerung von Emissionen leisten können", so Dr. Xiaoping Yang, Präsident von BP China. "BP ist als zuverlässiger Partner im Energiebereich bestrebt, sich an der Energiewende in China zu beteiligen und einen Beitrag für eine Zukunft mit weniger Kohlenstoff zu leisten, indem es technische Innovationen fördert und mit Partnern vor Ort zusammenarbeitet."



"Elion hat sich schon immer für eine bessere Umwelt eingesetzt. Und das ist auch der Grund, warum wir uns dem Kampf gegen die Ausbreitung von Wüsten und gegen den Klimawandel verschrieben haben." Herr Liu Jiang Tao, Direktor von Elion, sagte: "Der Start des chinesischen Kohlenstoffmarkts stellt eine weitere Unterstützung für unser bestehendes Umweltgeschäft und das Geschäft mit sauberer Energie dar, und wir werden die praktischen Ansätze für ein grünes Finanzsystem weiter erkunden."



- Die Elion Group ("Elion") wurde 1988 in der Kubuqi-Wüste in der Inneren Mongolei gegründet. Im Rahmen seines Engagements gegen Bodendegradation und für die Umwandlung von Wüsten in bewohnbares Land hat Elion das Kubuqi-Modell zur Wiederherstellung einer intakten Umwelt in der Kubuqi-Wüste entwickelt. Die Errungenschaften von Elion wurden bereits durch das UNEP und das UNCCD anerkannt, und derzeit dehnt das Unternehmen seine geschäftlichen Aktivitäten auf weitere Bereiche im Zusammenhang mit dem Umweltschutz aus. Weitere Informationen über Elion stehen unter www.elion.com.cn zur Verfügung. - BP ist einer der führenden ausländischen Investoren in der chinesischen Öl- und Gas-Branche. Die Geschäftstätigkeiten von BP in China umfassen die Erkundung und Entwicklung von Öl- und Gasvorkommen, die Produktion und Vermarktung von petrochemischen Erzeugnissen, die Lieferung von Flugbenzin, den Handel mit Erdölprodukten, die Herstellung und Vermarktung von Schmierstoffen, die Belieferung und den Handel mit Öl und Gas, den Betrieb von Erdgas-Terminals und -Leitungen sowie die Lizenzvergabe für Chemietechnik. BP, das sich in China auf seine geschäftlichen Erfolge stützen kann, hat zudem Partnerschaften mit nationalen Energieunternehmen in China zu internationalen Kooperationen weiterentwickelt. www.bp.com.cnBP setzt sich für eine Zukunft mit weniger Kohlenstoff ein und hat im April einen Bericht unter dem Titel Advancing the Energy Transition (Die Energiewende voranbringen) veröffentlicht. Hierin beschreibt BP detailliert, wie es den Rahmen für sein Engagement abstecken will: Reduzierung der Treibhausgasemissionen im laufenden Geschäft, Verbesserung seiner Produkte, damit Kunden ihre Emissionen verringern können, und der Aufbau eines Geschäfts mit weniger Kohlenstoff.



