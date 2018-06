Sightway Capital und David Arzi gründen die Plattform für nicht ausreichend bediente Kreditnehmer



London (ots/PRNewswire) - Starz Real Estate gab heute bekannt, dass es eine neue Kreditvergabeplattform für Mittelstandskredite bei gewerblichen Immobilien (CRE: Commercial Real Estate) in ganz Europa einführt. Die Starz-Plattform wird Darlehen an Kreditnehmer für Immobilien anbieten, die in der Vergangenheit von traditionellen Bankkreditgebern nicht ausreichend bedient wurden. Das erwartete Kreditvolumen von Starz liegt zwischen 10 und 50 Mio. Euro mit einem Beleihungsauslauf von bis zu 75 Prozent.



Die Leitung von Starz besteht aus erfahrenen Branchenkennern wie David Arzi als Chief Executive Officer der Plattform, Heather Jones als Chief Operating Officer und Limor Shilo als Head of Loan Origination. Das Führungsteam von Starz verfügt über mehr als 70 Jahre Erfahrung in der CRE-Branche.



Die Plattform wird von Sightway Capital, LP, einem auf Private-Equity-Investitionen spezialisierten Unternehmen, gefördert. Das Unternehmen verwendet eine prinzipielle Herangehensweise und einen flexiblen Kapitalansatz, um erfolgreiche Geschäftsplattformen mit erfahrenen Betreibern und strategischen Partnern zu entwickeln.



"Wir freuen uns, mit David Arzi und dem Starz-Team zusammenzuarbeiten, um diese gewerbliche Immobilienfinanzierungsplattform in Europa einzuführen", sagte Wray Thorn, Chief Investment Officer bei Sightway Capital. "Ich habe vollstes Vertrauen, dass David, Heather und Limor über die erforderlichen Führungsqualitäten für die Leitung von Starz verfügen, mit denen wir eine bedeutende Franchise in diesem Markt aufbauen können."



Herr Arzi verfügt über mehr als drei Jahrzehnte CRE-Erfahrung und hat zuvor das US-Immobilienkreditgeschäft und das europäische CRE-Geschäft bei Marathon Asset Management aufgebaut und geleitet. Er ist spezialisiert auf die Beschaffung, Strukturierung und Verhandlung im Bereich CRE-Kredite sowie die Analyse, Strukturierung und den Kauf von forderungsbesicherten Wertpapieren und hypothekarisch gesicherten Wertschriften.



"Ich freue mich darauf, Sightway bei der Einführung dieser innovativen neuen Plattform für gewerbliche Immobilienkreditnehmer zu unterstützen", so Arzi. "Unser erfahrenes Team ist gut positioniert, um diesem nicht ausreichend bedienten Markt zeitnah kreditnehmerfreundliche Finanzierungslösungen anbieten zu können."



Die Starz-Plattform beabsichtigt, Darlehen an Kreditnehmer für den Erwerb von Immobilien und die Rekapitalisierung bestehender Anlagen bereitzustellen. Starz hat auch die Möglichkeit, zukünftige Finanzierungen für Immobiliensanierungen und Vermietungen zu strukturieren.



"Nach der Finanzkrise wurden viele kreditwürdige Kreditnehmer vom europäischen Finanzmarkt ausgeschlossen", sagte Brandon Johnson, Investitionspartner bei Sightway Capital. "Gleichzeitig wird die Nachfrage nach CRE-Finanzierungen durch die fundamentalen Marktdaten gestützt. Die Strategie von Starz ist es, auf die Bedürfnisse dieser schlecht bedienten Kreditnehmer einzugehen."



Begleitet wird Herr Arzi vom Starz-Führungsteam mit zwei erfahrenen Experten im Immobilienbereich.



Heather Jones ist nach ihrer Tätigkeit als COO der Plattform für europäisches Gewerbeimmobilien-Kreditgeschäft der Deutschen Bank AG zu Starz gekommen. Im Laufe ihrer zwanzigjährigen Karriere hatte sie leitende Positionen in den Bereichen CRE-Kreditvergabe und strukturierte Finanzierungen inne. Frau Jones verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Erstellung effizienter und zeitnaher Transaktionsmanagementprozesse, im Management von GuV und Kapitaleinsatz, in der Koordination der Aktivitäten im Bereich Compliance und in der Kommunikation mit Aufsichtsbehörden.



Limor Shilo kam zu Starz, nachdem sie als Leiterin im Bereich Fremdkapitalbeschaffung bei der Deutschen Bank AG in deren Plattform für europäisches Gewerbeimmobilien-Kreditgeschäft tätig war. Sie war für die Initiierung, Strukturierung und Verhandlung der CRE-Schuldentransaktionen in ganz Europa verantwortlich und festigte starke Beziehungen zu Private Equity-Unternehmen, Fonds und Brokern. Frau Shilo hat über 2,0 Mrd. EUR an neuen Krediten in verschiedenen Anlageklassen, einschließlich in den Bereichen Entwicklung, Übergangsbüros, Einzelhandel, Gastgewerbe und NPL-Finanzierungen, vergeben.



Informationen zu Starz Real Estate Starz ist eine europäische Gewerbeimmobilienplattform unter der Leitung von David Arzi in Partnerschaft mit Sightway Capital. Die Plattform ist darauf spezialisiert, eine Lücke im europäischen CRE-Finanzierungsmarkt zu schließen, und Immobilienbesitzern zu ermöglichen, rechtzeitig und zügig eine attraktive Finanzierung zu erhalten. Starz wird mit Kreditnehmern zusammenarbeiten, die von traditionellen Bankkreditgebern und Immobilien in bedeutenden westeuropäischen Städten unterversorgt sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starzrealestate.com



Informationen zu Sightway Capital Sightway Capital ist ein Unternehmen von Two Sigma mit dem Fokus auf Private-Equity-Investitionen. Das Unternehmen verwendet eine prinzipielle Herangehensweise und einen flexiblen Kapitalansatz, um erfolgreiche Geschäftsplattformen mit erfahrenen Betreibern und strategischen Partnern zu entwickeln. Sightway setzt auf Geschäftsmöglichkeiten, die sowohl asymmetrische Risikoerträge als auch eine langfristige Wertschöpfung des Unternehmens ermöglichen. Das Unternehmen sucht nach Möglichkeiten in und rund um mehrere anlageintensive Branchen, in denen das Team über umfangreiche Erfahrungen und ein Netzwerk langjähriger Beziehungen verfügt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sightwaycapital.com



