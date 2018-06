=== *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juni PROGNOSE: 100 zuvor: 100 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Mai PROGNOSE: +3,8% gg Vj zuvor: +3,9% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +3,8% gg Vj zuvor: +4,0% gg Vj *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 LU/Grand City Properties SA, HV, Luxemburg 11:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, HV, Frankfurt *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 12:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Bundesgerichtshof, Urteil zu Ermittlung der Bewertungsreserve in der Lebensversicherung, Karlsruhe 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 LU/Aroundtown SA, HV, Luxemburg *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: revidiert -1,6% gg Vm; vorläufig -1,7% gg Vm 16:00 RU/Fußball-WM Gruppe F: Mexiko - Schweden, Jekaterinburg 16:00 RU/Fußball-WM Gruppe F: Südkorea - Deutschland, Kasan *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) 17:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Quarles (2018 stimmberechtigt im FOMC) beim Utah Bankers Assoc 110th Annual Convention "Intl Regulatory Participation and Cooperation", Sun Valley 18:15 US/Fed, Rede von Boston-Fed-Präsident Rosengren (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Peterson Institute for International Economics, Boston 20:00 RU/Fußball-WM Gruppe E: Serbien - Brasilien, Moskau 20:00 RU/Fußball-WM Gruppe E: Schweiz - Costa-Rica, Nischni Nowgorod - DE/Akasol AG, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) ===

