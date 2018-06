Von John Swartz

MENLO PARK (Dow Jones)--Das soziale Netzwerk Facebook beendet sein Drohnen-Projekt namens Aquila. Mit der Solardrohne, die die Flügelspannweite einer Boeing 737 hat, wollte Facebook das Internet auch in die entlegensten Ecken der Welt bringen. Die Drohne sollte bis zu 27 Kilometer hoch kreisen und Signale für schnelle Internet-Verbindungen zur Erde schicken. Allerdings erlebte das Projekt Rückschläge.

"Wir haben beschlossen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um uns auf die nächsten technischen und regulatorischen Herausforderungen für die HAPS-Konnektivität (High-Level Platform Broadband Connectivity) zu konzentrieren", schrieb Yael Maguire, Director of Engineering bei Facebook, am Dienstag in einem Blogbeitrag. Das bedeute, dass Facebook keine eigenen Fluggeräte mehr konstruieren und bauen werde. Das Werk in Bridgewater im Südwesten Englands will Facebook schließen.

Facebook hat seinen großen Plan, jedem einen Zugang zum Internet zu ermöglichen, aber nicht ganz aufgegeben. Das Unternehmen sagte, man arbeite immer noch zusammen mit dem Flugzeugbauer Airbus an den HAPS-Technologien.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/jhe

(END) Dow Jones Newswires

June 27, 2018 00:30 ET (04:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.