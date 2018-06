Von Thomas Rossmann

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien zur Wochenmitte. Vor allem Energiewerte legen nach dem Ölpreis-Sprung am Vortag deutlicher zu. Jedoch bleiben die Handelskonflikte, vor allem zwischen den USA und China, weiter das dominierende Thema. Zuletzt hatte sich der Ton hier noch einmal verschärft.

Für den Schanghai-Composite geht es um weitere 0,5 Prozent auf 2.832 Punkte nach unten. Am Vortag war der Index auf ein Zweijahrestief gefallen. Auch Hongkong verzeichnet nach anfänglichen Gewinnen erneute Abgaben. Der Hang-Seng-Index verliert 0,6 Prozent. In Tokio geht es für den Nikkei-225 um 0,3 Prozent auf 22.280 Punkte nach unten, trotz eines schwächeren Yen. Der Kospi in Seoul reduziert sich um 0,1 Prozent. Dagegen kann sich der S&P/ASX-200 in Sydney knapp im Plus behaupten.

Die Ölpreise waren am Vortag kräftig angesprungen, nachdem die USA ihre harte Linie bei den iranischen Ölexporten wiederholt hatten. Die USA erwartet, dass alle Länder bis zum 4. November ihre Ölimporte aus dem Iran auf null senken - ansonsten drohten Sanktionen, wie ein hochrangiger Vertreter des US State Department sagte. Damit verfolgt die USA das Ziel, den Iran politisch und wirtschaftlich vollständig zu isolieren. Die Importeure iranischen Öls waren bislang davon ausgegangen, dass die USA einen erheblichen längeren Zeitraum zur Reduktion der Importe einräumen würden.

Im asiatischen Handel bauen die Ölpreise ihre Aufschläge noch leicht aus. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI steigt um weitere 0,4 Prozent auf 70,83 Dollar, für Brent geht es um 0,5 Prozent auf 76,69 Dollar nach oben. Am Dienstag hatte vor allem der WTI-Preis deutlich angezogen und um 3,6 Prozent zugelegt. "Die Opec-Vereinbarung zur Erhöhung der Fördermenge lässt noch immer Produktionsbeschränkungen bestehen und schränkt die Fähigkeit des Marktes ein, Lagerbestände wieder aufzubauen und gleichzeitig die Produktionskapazitäten zu verringern", heißt es von der BNP Paribas.

Ölwerte legen deutlich zu - Airlines im Sinkflug

Vor dem Hintergrund steigender Ölpreise geht es für die Aktien des Sektors zum Teil deutlicher nach oben. Die Papiere von Oil Search steigen in Sydney um 2,2 Prozent, Woodside Petroleum legen um 1,5 Prozent zu. In Tokio steigen Inpex um 0,3 Prozent. In Hongkong klettern Petrochina um 1,4 Prozent.

Dagegen fallen die Aktien von Fluggesellschaften und Reedereien teils deutlicher zurück, da hier mit steigenden Spritkosten gerechnet wird. Die Titel von ANA Holdings verzeichnen ein Minus von 1,6 Prozent, Japan Airlines fallen um 1,0 Prozent und die Aktien der Reederei Mitsui O.S.K. ermäßigen sich um 1,6 Prozent.

Dollar neigt weiter zur Stärke

Der Dollar kann seine Vortagesgewinne gegenüber Euro und Yen behaupten. Die Gemeinschaftswährung notiert aktuell bei 1,1654 Dollar und damit auf dem Niveau des späten US-Handels. Der Dollar legt zudem auf 109,95 Yen zu, nach 109,70 Yen zur gleichen Zeit des Vortages. Im Tageshoch hatte der Greenback schon bei 110,20 Yen gelegen. "Die Entwicklung am Devisenmarkt hängt vor allem von den Aussagen und Entscheidungen der Trump-Administration ab", so ein Marktteilnehmer.

Der Goldpreis fällt erneut auf ein Sechsmonatstief und setzt damit die Abwärtstendenz vom Vortag fort. Teilnehmer verweisen auf den wieder erstarkten Dollar. Chartttechnisch sehen Analysten für den Goldpreis zudem noch weiteres Abwärtspotenzial. Der Preis für die Feinunze gibt um 0,3 Prozent auf 1.255 Dollar nach.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.200,40 +0,05% +2,23% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.279,98 -0,28% -2,13% 08:00 Kospi (Seoul) 2.348,80 -0,09% -4,81% 08:00 Schanghai-Comp. 2.831,58 -0,45% -14,40% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.713,80 -0,58% -1,78% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.287,35 +0,20% -3,39% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.675,78 -0,00% -5,71% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:40 % YTD EUR/USD 1,1656 +0,1% 1,1647 1,1696 -3,0% EUR/JPY 128,15 +0,0% 128,15 128,28 -5,3% EUR/GBP 0,8814 +0,1% 0,8807 0,8807 -0,9% GBP/USD 1,3225 -0,0% 1,3225 1,3280 -2,2% USD/JPY 109,95 -0,1% 110,02 109,67 -2,4% USD/KRW 1117,95 -0,1% 1118,66 1114,45 +4,7% USD/CNY 6,5969 +0,3% 6,5792 6,5532 +1,4% USD/CNH 6,6008 +0,3% 6,5801 6,5590 +1,3% USD/HKD 7,8474 -0,0% 7,8492 7,8476 +0,4% AUD/USD 0,7377 -0,2% 0,7392 0,7405 -5,6% NZD/USD 0,6818 -0,5% 0,6855 0,6882 -4,0% Bitcoin BTC/USD 6.072,78 -1,6% 6.169,16 6.239,82 -55,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,83 70,53 +0,4% 0,30 +19,2% Brent/ICE 76,69 76,31 +0,5% 0,38 +18,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.255,22 1.259,03 -0,3% -3,82 -3,7% Silber (Spot) 16,22 16,29 -0,4% -0,07 -4,2% Platin (Spot) 865,10 867,00 -0,2% -1,90 -6,9% Kupfer-Future 2,98 2,99 -0,4% -0,01 -10,4% ===

