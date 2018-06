The following instruments on XETRA do have their first trading day 27.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 27.06.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0418609621 HYUNDAI CAP.SVCS 18-23 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BLB52E1 BAY.LDSBK.IS. 18/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ADZ1 DZ BANK CLN E.9521 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0QAM3 DEKA USD FESTZINS 18/20 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000DK0QAN1 DEKA AUD FESTZINS 18/21 BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000HLB3SP9 LB.HESS.THR.CARRARA06W/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3ST1 LB.HESS.THR.CARRARA06ZA/1 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P9E4 LBBW STUFENZINS 18/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2V13 NORDLB 2 PH.BD. 25/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2V21 NORDLB FESTZINSANL.30/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2V54 NORDLB 2 PH.BD. 26/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1592282740 ELM 18/24 CV MTN BD01 BON USD N

CA XFRA DE000NWB0AF3 NRW.BANK 18/28 BD02 BON EUR N

CA XFRA US05723KAE01 BAK.HUG./CO-O. 18/27 BD02 BON USD N

CA XFRA US26885BAD29 EQT MIDS.PA. 18/23 BD02 BON USD N

CA XFRA US26885BAE02 EQT MIDS.PA. 18/48 BD02 BON USD N

CA XFRA US71654QCE08 PET. MEX. 18/22 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US80282KAT34 SANTANDER HLDGS USA 18/22 BD02 BON USD N

CA XFRA US92334NAC74 VEOLIA ENVIRONN. 2038 BD02 BON USD N

CA SQL XFRA CH0042797206 MATADOR PART. GRP SF 1 EQ00 EQU EUR Y

CA XFRA FR0013344033 SAFRAN 18/23 ZO CV EQ00 EQU EUR N

CA 6CL XFRA US19626G1085 COLONY CAPITAL DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA 3MT XFRA US55910K1088 MAGENTA THERAP. DL-,001 EQ01 EQU EUR N

CA 7S3 XFRA US90338N2027 U.S.XPRESS ENT. A DL-,01 EQ01 EQU EUR N