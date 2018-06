FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

BIJ XFRA DE0005229504 BIJOU BRIGITTE O.N. 3.000 EUR

CEZ XFRA CZ0005112300 CEZ AS INH. KC 100 1.275 EUR

CVV XFRA CNE100000528 CHINA COAL ENERGY H YC 1 0.007 EUR

CAI XFRA CA1360691010 CIBC 0.856 EUR

NKZB XFRA US6496045013 NEW YORK MTG TRUST DL-,02 0.171 EUR

8PO XFRA JP3855900001 POLA ORBIS HLDGS INC. 0.273 EUR

IY5 XFRA JP3102320003 ISTYLE INC. 0.004 EUR

AVJ XFRA US0303711081 AMERICAN VANGUARD DL-,10 0.017 EUR

SKX XFRA JP3396210001 SKYLARK CO. LTD

AKY XFRA MX01PI000005 PINFRA S.A. 0.152 EUR

108 XFRA JP3404200002 SUMITOMO RUBBER IND. 0.234 EUR

86S XFRA JP3746900004 SEIKO PMC CORP. 0.063 EUR

30T XFRA JP3545240008 TECHNOPRO HOLDINGS INC. 0.534 EUR

CCW XFRA JP3293200006 COCA-COLA BOTTLERS JAP.H. 0.195 EUR

53L XFRA CA8935781044 TRANSCONTINENTAL A SV 0.135 EUR