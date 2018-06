US-Präsident Donald Trump droht den EU-Autoherstellern indirekt mit baldigen Strafzöllen auf ihre Exporte in die Vereinigten Staaten. "Wir beenden unsere Untersuchung über Zölle auf Autos aus der EU", schrieb Trump am Dienstag auf Twitter. Diese habe die USA "schon seit langem in Form von Handelsbarrieren und Zöllen ausgenutzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...