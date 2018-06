IRW-PRESS: GoverMedia Plus Canada Corp.: GoverMedia Plus Canada Corp. meldet kommerzielle Updates und Fortschritte

GoverMedia Plus Canada Corp. meldet kommerzielle Updates und Fortschritte

Vancouver, British Columbia: 26. Juni 2018 - GoverMedia Plus Canada Corp. (CSE: MPLS) (FWB: 48G) (WKN: A2JF6W) (GoverMedia oder das Unternehmen) freut sich heute die folgenden kommerziellen und geschäftlichen Updates bekannt zu geben:

- Die Anzahl der registrierten aktiven Nutzer der Internetplattform des Unternehmens erreichte heute 180.000 im Vergleich zu den 140.000 aktiven Nutzern, die am 15. Mai 2018 bekannt gegeben wurden.

- Das Unternehmen hat einen strategischen Weg zur Entwicklung seines Geschäfts in China eingeschlagen. Zu diesem Zweck hat GoverMedia Gespräche mit zwei strategischen Geschäftspartnern in China hinsichtlich des Abschlusses einer kommerziellen Partnerschaft aufgenommen.

- GoverMedia gründete eine hundertprozentige US-Tochtergesellschaft, Media Plus USA, für den Vertrieb von Inhalten in den nordamerikanischen Online-Märkten.

GoverMedia hat das Unternehmen vor Kurzem während seines Wirtschaftsbesuchs bei Vertretern der kasachischen Geschäftswelt und den staatlichen Strukturen, die der Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen und der wirtschaftlichen Entwicklung der Republik Kasachstan dienen, präsentiert.

Ziel dieses Besuchs ist es, neue Märkte zu erschließen und die Präsenz in den wichtigen asiatischen Märkten zu erhöhen ebenso wie die Handels- und Geschäftsmöglichkeiten für bestehende Nutzer der Plattform auszubauen. Kasachstan ist ein wichtiger logistischer Knotenpunkt zwischen Russland und China. Die Partnerschaft mit Kasachstan ist daher ein strategisch wichtiger Schritt auf dem Wachstumspfad zu den chinesischen Märkten.

Nach der Unterzeichnung des Abkommens mit der Handelskammer von Riga (Lettland) richtete das Unternehmen schließlich die Arbeitsgruppe GoverMedia Plus-Lettland-China für den Aufbau von Handelsbeziehungen ein.

CEO Roland J. Bopp sagte dazu: Es war immer schon unser Ziel, weltweit zu expandieren. In nur wenigen Monaten haben wir unsere kommerzielle Präsenz in den Einstiegsmärkten von drei strategischen geografischen Zielen etabliert: Europa (durch die Absichtserklärung mit der lettischen Handelskammer), Nordamerika (durch die Gründung von Media Plus USA) und China (durch die Geschäftsentwicklung in Kasachstan und strategische Beziehungen zu unseren chinesischen Partnern). In Anbetracht unseres schnellen Benutzerwachstums sowie der Möglichkeiten des grenzüberschreitenden elektronischen Handels innerhalb dieser Regionen sind wir zuversichtlich, dass diese Entwicklungen zusätzliche, kurzfristig umsetzbare Einnahmequellen bieten werden. Ich bin sehr begeistert von unserem jüngsten Wachstum; es erinnert mich an meine früheren Erfahrungen als Führungskraft bei der Deutschen Telekom während ihrer rasanten Wachstumsphase.

Über GoverMedia Plus Canada Corp.

GoverMedia Plus Canada Corp. ist eine kanadische Dachgesellschaft mit einer zu 100 Prozent unternehmenseigenen russischen Technologie-Tochtergesellschaft. GoverMedia hat eine voll einsatzfähige, moderne Internetplattform entwickelt, die umfassende Online-Services bietet, wie etwa E-Commerce, soziale Medien, Multimedia, Unternehmensauktionen, Unternehmensdatenbanken, Nachrichtenplattformen and Crowdfunding. Wir sind davon überzeugt, dass die GoverMedia-Plattform die erste und einzige Internetplattform ist, die ein solch breites Spektrum an Online-Services anbietet, die über ein einziges Konto zugänglich sind. Das Management und der Advisory Board des Unternehmens verfügen über ein umfassendes Know-how in den Bereichen Telekommunikation, Spitzentechnologie, Unternehmensentwicklung und Finanzen. www.gm.plus und www.govermedia.plus.

Weitere Informationen erhalten Sie über: Roland J. Bopp President und CEO (888) 672-4415

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten dar. Die Stammaktien der Gesellschaft dürfen in den USA nicht ohne Registrierung gemäß dem US Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (US Securities Act ") oder einer Befreiung von einer solchen Registrierung angeboten oder verkauft werden. Die Stammaktien wurden und werden in den Vereinigten Staaten nicht öffentlich angeboten. Die Stammaktien waren und werden nicht gemäß dem US Securities Act oder anderen staatlichen Wertpapiergesetzen registriert.

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

In den Aussagen dieser Pressemeldung können auch bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sein, die sich auf mögliche Entwicklungen beziehen, welche die Geschäftstätigkeit, die Prognosen, die Finanzlage und andere Aspekte von GoverMedia beeinflussen. Die Verwendung von Ausdrücken wie werden, erwarten, beabsichtigen, planen und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Informationen hinweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse der spezifischen Themen, die in dieser Meldung beschrieben werden, und die Betriebstätigkeit des Unternehmens im Allgemeinen, können sich erheblich von den Prognosen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Obwohl solche Aussagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung von der Unternehmensführung von GoverMedia nach bestem Wissen getätigt wurden, können sich aufgrund von Geschäftsrisiken und Unsicherheiten erhebliche Abweichungen in Bezug auf Ausmaß, Zeitpunkt und andere Faktoren ergeben, zu denen unter anderem auch die Abhängigkeit von GoverMedia von Dritten, die allgemeine Markt- und Wirtschaftslage, technische Faktoren, die Verfügbarkeit von Fremdkapital, der Erhalt von Einnahmen sowie andere Faktoren zählen, von denen viele nicht im Einflussbereich von GoverMedia liegen. GoverMedia lehnt jegliche Verpflichtung zur Aktualisierung von Informationen, die in zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, ab, sofern dies in den geltenden Wertpapiergesetzen nicht gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

