BERLIN (Dow Jones)--Union und SPD haben sich bei dem Treffen ihres Koalitionsausschusses in der Nacht zu Mittwoch auf die Einzelheiten des Baukindergeldes geeinigt. Das teilte Unions-Fraktionschef Volker Kauder CDU) im ARD-"Morgenmagazin" mit. Nach seinen Angaben soll es nun doch keine Flächenbegrenzung dabei geben. Keinen Durchbruch erzielte die Koalition hingegen in der umstrittenen Frage der Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze.

"Das war an diesem Abend auch gar nicht zu erwarten", sagte Kauder. Alles laufe nun auf Gespräche der Fraktionen am Sonntag und Montag hinaus. Die Koalition sei aber weiter "handlungsfähig", betonte der Fraktionsvorsitzende.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 27, 2018 01:32 ET (05:32 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.