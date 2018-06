Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Standard & Poor's (S&P) hat ihre Einschätzung der Bonität der USA bestätigt. Wie die Ratingagentur am späten Dienstag mitteilte, bleibt die Einstufung AA+ unverändert, der Ausblick ist stabil. Die Experten loben die diversifizierte und widerstandsfähige Wirtschaft, die flexible Geldpolitik und den einzigartigen Status des Dollar als weltweit führende Reservewährung. Skeptisch sehen sie aber die hohe Staatsverschuldung, die steigenden Defizite, die relativ kurzfristig ausgerichtete Politik und die Unsicherheit, was die Gestaltung der Politik betrifft.

- US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: revidiert -1,6% gg Vm; vorläufig -1,7% gg Vm

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.728,80 +0,01% Nikkei-225 22.322,88 -0,09% Hang-Seng-Index 28.663,62 -0,75% Kospi 2.346,14 -0,20% Shanghai-Composite 2.821,56 -0,81% S&P/ASX 200 6.203,40 +0,09%

Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien zur Wochenmitte. Vor allem Energiewerte legen nach dem Ölpreis-Sprung am Vortag deutlicher zu. Jedoch bleiben die Handelskonflikte, vor allem zwischen den USA und China, weiter das dominierende Thema. Zuletzt hatte sich der Ton hier noch einmal verschärft. Die Ölpreise waren am Vortag kräftig angesprungen, nachdem die USA ihre harte Linie bei den iranischen Ölexporten wiederholt hatten. Dagegen fallen die Aktien von Fluggesellschaften und Reedereien teils deutlicher zurück, da hier mit steigenden Spritkosten gerechnet wird.

Mit einem leichten Plus haben sich die Aktien von Facebook im nachbörslichen US-Handel am Dienstag gezeigt. Das soziale Netzwerk beendet sein Drohnen-Projekt namens Aquila. Mit der Solardrohne, die die Flügelspannweite einer Boeing 737 hat, wollte Facebook das Internet auch in die entlegensten Ecken der Welt bringen. Zudem bekommen Händler von Kryptowährungen wieder Zugang zu Facebook, um dort ihre Dienste anzubieten. Das Unternehmen schwächte sein Werbeverbot ab, das der Konzern im Januar nach dem Preissprung bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen verhängt hatte. Die Facebook-Aktie legte um 0,2 Prozent auf 199,40 Dollar zu. Die Sonic-Aktie brach dagegen um 8,1 Prozent auf 32,75 Dollar ein. Das Unternehmen übertraf mit den Zahlen für das dritte Quartal zwar die Erwartungen des Marktes, blieb umsatzseitig allerdings hinter den Schätzungen der Analysten. Jedoch hat die Aktie seit Jahresbeginn auch bereits um gut 30 Prozent zugelegt.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.283,11 0,13 30,31 -1,76 S&P-500 2.723,06 0,22 5,99 1,85 Nasdaq-Comp. 7.561,63 0,39 29,62 9,53 Nasdaq-100 7.068,20 0,43 30,02 10,50 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 854 Mio 896 Mio Gewinner 1.800 720 Verlierer 1.175 2.263 Unverändert 111 91

Gut behauptet - Eine kleine Erholungsbewegung hat die US-Indizes nach dem kräftigen Rückschlag zu Wochenbeginn etwas nach oben geführt. Zunächst wurde der Aufwärtslauf von der Markttechnik abgestützt, da der Dow-Jones-Index wieder minimal über die 200-Tagelinie kletterte. Doch im späten Geschäft fiel er wieder darunter. Das fundamental belastende Hauptthema, die globalen Handelskonflikte, ist ohnehin nicht ausgeräumt. Im Gegenteil, die scharfe Rhetorik setzte sich weiter fort. General Electric mussten den Dow-Jones nach 111 Jahren ununterbrochener Mitgliedschaft verlassen. Gut dürften aber die Pläne des Konzerns zur Verschlankung ankommen. GE stiegen um 7,8 Prozent. Walgreens, die GEim Dow erstezn, fielen 1 Prozent. Ein negativer Analystenkommentar drücktedie Intel-Aktie um 2,1 Prozent. Fitbit legten 0,9 Prozent zu, nachdem der Analyst von Cascend Securities, Eric Ross, einen gemischten Bericht über die Aussichten von Fitbit veröffentlicht hat.

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,52 -1,3 2,53 131,8 5 Jahre 2,74 -0,7 2,75 81,7 7 Jahre 2,84 0,2 2,84 59,3 10 Jahre 2,88 -0,3 2,88 43,6 30 Jahre 3,03 0,3 3,02 -4,2

Staatsanleihen waren nicht gefragt. Die Rendite der zehnjährige US-Anleihen verharrte bei 2,88 Prozent.

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:40 % YTD EUR/USD 1,1648 +0,0% 1,1647 1,1696 -3,1% EUR/JPY 128,04 -0,1% 128,15 128,28 -5,4% EUR/GBP 0,8812 +0,1% 0,8807 0,8807 -0,9% GBP/USD 1,3218 -0,1% 1,3225 1,3280 -2,2% USD/JPY 109,93 -0,1% 110,02 109,67 -2,4% USD/KRW 1118,25 -0,0% 1118,66 1114,45 +4,8% USD/CNY 6,5975 +0,3% 6,5792 6,5532 +1,4% USD/CNH 6,6039 +0,4% 6,5801 6,5590 +1,4% USD/HKD 7,8475 -0,0% 7,8492 7,8476 +0,4% AUD/USD 0,7376 -0,2% 0,7392 0,7405 -5,7% NZD/USD 0,6816 -0,6% 0,6855 0,6882 -4,0% Bitcoin BTC/USD 6.084,91 -1,4% 6.169,16 6.239,82 -55,5%

Der Dollar kann seine Vortagesgewinne gegenüber Euro und Yen behaupten. "Die Entwicklung am Devisenmarkt hängt vor allem von den Aussagen und Entscheidungen der Trump-Administration ab", so ein Teilnehmer.

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,70 70,53 +0,2% 0,17 +19,0% Brent/ICE 76,55 76,31 +0,3% 0,24 +18,0%

Die Ölpreise zogen massiv an, nachdem die USA ihre harte Linie bei den iranischen Ölexporten betont haben. Amerika erwartet, dass alle Länder bis zum 4. November ihre Ölimporte aus dem Iran auf Null senken - ansonsten drohten Sanktionen, wie ein hochrangiger Vertreter des US State Department sagte. Damit verfolgt die USA das Ziel, Iran politisch und wirtschaftlich vollständig zu isolieren. Die Importeure iranischen Öls waren bislang davon ausgegangen, dass die USA einen erheblichen längeren Zeitraum zur Reduktion der Importe einräumen würden. Allerdings zeigte sich ein ehemaliger Vertreter des Energieministeriums skeptisch. Antoine Halff, heute Wissenschaftler am Center on Global Energy Policy der Columbia University, sieht das Ziel der US-Politik nicht als ealistisch an. Der Preis für ein Fass US-Leichtöl der Sorte WTI stieg um 3,6 Prozent auf 70,53 Dollar. Die global gehandelte Sorte Brent legte um 0,8 Prozent auf 75,35 Dollar zu. Neben den Aussagen aus Washington stützten Förderausfälle an einem kanadischen Ölsandvorkommen und mögliche Lieferunterbrechungen bei libyschem Öl die Preise, hieß es. In Asien bauten die Ölpreise ihre Gewinne noch leicht aus.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.255,34 1.259,03 -0,3% -3,69 -3,7% Silber (Spot) 16,20 16,29 -0,6% -0,09 -4,4% Platin (Spot) 864,60 867,00 -0,3% -2,40 -7,0% Kupfer-Future 2,97 2,99 -0,6% -0,02 -10,7%

Der Goldpreis fällt im asiatischen Handel erneut auf ein Sechsmonatstief und setzt die Abwärtstendenz vom Vortag fort. Teilnehmer verweisen auf den wieder erstarkten Dollar. Chartttechnisch sehen Analysten für den Goldpreis zudem noch weiteres Abwärtspotenzial.

Angesichts der stark angeschlagenen Wirtschaft hat Irans Präsident Hassan Ruhani zu nationalem Zusammenhalt aufgerufen. "Wir müssen einander die Hände reichen", sagte er in einer im Fernsehen übertragenen Rede. In einem ungewöhnlichen Protest gegen den Verfall der iranischen Währung waren die Geschäfte der Händler auf dem Basar in Teheran den zweiten Tag in Folge geschlossen.

Das soziale Netzwerk beendet sein Drohnen-Projekt namens Aquila. Mit der Solardrohne, die die Flügelspannweite einer Boeing 737 hat, wollte Facebook das Internet auch in die entlegensten Ecken der Welt bringen.

Händler von Kryptowährungen bekommen wieder Zugang zu Facebook, um dort ihre Dienste anzubieten. Facebook schwächte sein Werbeverbot ab, das der Konzern im Januar nach dem Preissprung von Bitcoin und anderer Kryptowährungen verhängt hatte.

Der US-Fahrdienstanbieter Uber erhält eine neue 15-monatige Lizenz für London. Dies entschied ein Gericht in der britischen Hauptstadt. Die Verkehrsbehörde der britischen Hauptstadt hatte Uber im September die Lizenz nicht verlängert. Seitdem nahm Uber aber nach eigenen Angaben "tiefgreifende Änderungen" vor.

