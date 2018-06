Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Lufthansa angesichts des Interesses in der Branche am norwegischen Billigflieger Norwegian auf "Outperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Weder IAG noch Lufthansa sollten Norwegian zurzeit kaufen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der aktuelle Aktienkurs von Norwegian sei zu hoch. Es seien erhebliche Anstrengungen von Nöten, um den Billigflieger wieder profitabel zu machen./ajx/la

Datum der Analyse: 27.06.2018

ISIN DE0008232125

