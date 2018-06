Der Pharma-Gigant Roche hat in dieser Woche mit einer Reihe an positiven Nachrichten überzeugen können. Neben den positiven Studiendaten des großen Hoffnungsträgers Tecentriq erhielten die Schweizer in den USA ein beschleunigtes Zulassungsverfahren für das Grippe-Mittel Baloxavirmarboxil. Darüber hinaus hat Roche die Zulassung für Actemra gegen Riesenzellarthritis in der Schweiz erhalten. Das raten jetzt die Analysten.

