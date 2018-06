FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 28.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.06.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

0SZ XFRA US86933G1058 SUTHERLAND ASS. DL -,0001 0.343 EUR

DY2 XFRA US24906P1093 DENTSPLY SIRONA DL-,01 0.075 EUR

7PS XFRA CA7397211086 PRAIRIESKY ROYALTY LTD 0.042 EUR

50A XFRA US92339V1008 VEREIT INC. DL-,0001 0.118 EUR

L9O XFRA CA5054401073 LABRADOR IR.ORE ROYL.CRP. 0.161 EUR

ZGC XFRA CNE100001LY0 ZHENGZHOU COAL M.+M.H YC1 0.007 EUR

S97 XFRA CA8051121090 SAVARIA CORP. 0.019 EUR

293 XFRA US55303A1051 MGM GROWTH PROPERTIES A 0.368 EUR

YAR XFRA US03064D1081 AMERICOLD RLTY TR. DL-,01 0.161 EUR

6BD XFRA CA05651W2094 BADGER DAYLIGHTING LTD 0.029 EUR

PSWD XFRA IE00B23LNQ02 IMIII-I.FTSE R.AW.3000 A 0.154 EUR

2AYA XFRA CA05329N1024 AUTOMOTIVE FINCO CORP. 0.011 EUR

DHR XFRA US05508R1068 B + G FOODS INC. (NEW) 0.407 EUR

FM6 XFRA US3208671046 FIRST MIDW.BANC.DEL.DL-01 0.094 EUR

BBCK XFRA IE00BLSNMW37 IMIII-I.GL.BUYB.ACHIEV. A 0.137 EUR

5P7 XFRA CA74061A1084 PREMIUM BRANDS HLDGS(NEW) 0.306 EUR

61F XFRA CA2861812014 ELEMENT FLEET MGMT CORP. 0.048 EUR

636 XFRA CA82621K1021 SIENNA SENIOR LIV. 0.048 EUR

FVEN XFRA CA8908953034 TORC OIL + GAS LTD 0.014 EUR

IHY3 XFRA SE0006593901 KLOEVERN AB NAV. A SK 1 0.011 EUR

B6M2 XFRA CA3505071090 FOUNDERS ADV.CAP. O.N. 0.008 EUR

HIP XFRA US7005171050 PARK HOTELS+RESORTS DL-01 0.754 EUR

B91 XFRA BMG1190F1077 BLUE CAPIT.REIN.HLDGS DL1 0.257 EUR

DCF1 XFRA US2331532042 DCT INDUST. TRUST DL -,01 0.308 EUR

13K XFRA US4893981070 KENNEDY-WILSON DL-,0001 0.163 EUR

6PM XFRA US69924R1086 PARAMOUNT GROUP DL -,01 0.086 EUR

2C9N XFRA US3850023082 GRAMERCY PR.TR.NEW DL-,01 0.321 EUR

C0Y XFRA CA14150G4007 CARDINAL ENERGY LTD 0.023 EUR

BMN XFRA LU1072616219 B+M EUROP.VAL.RET.LS -,10 0.054 EUR

OM4 XFRA CA68827L1013 OSISKO GOLD ROYALT. 0.032 EUR

WTDI XFRA DE000A2JLJA3 WISDOMTR.AT1 COCO BD DLDZ 0.363 EUR

0SV XFRA CA86212H1055 STORAGEVAULT CANADA INC. 0.002 EUR

AXF1 XFRA ES0121975009 CONSTR.AUX.FERR. INH. 0.660 EUR

31F XFRA CA58457V5036 MEDICAL FACILITIES NEW 0.060 EUR

84A XFRA CA01163Q4007 ALARIS ROYALTY CORP.NEW 0.087 EUR