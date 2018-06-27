FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 28.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.06.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.06.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
3JR XBUL BG11SOSOBT18 SOPHARMA AD BW 1 0.110 BGN
4HE XBUL BG11HIYMAT14 HYDRAULIC ELEMENTS+SY.BW1 0.220 BGN
SO5 XBUL BG1100086070 SOPHARMA TRADING BW 1 0.300 BGN
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.06.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.06.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
3JR XBUL BG11SOSOBT18 SOPHARMA AD BW 1 0.110 BGN
4HE XBUL BG11HIYMAT14 HYDRAULIC ELEMENTS+SY.BW1 0.220 BGN
SO5 XBUL BG1100086070 SOPHARMA TRADING BW 1 0.300 BGN