FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.06.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 28.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.06.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

HC1 XFRA US4228061093 HEICO CORP. DL-,01

AT1 XFRA LU1673108939 AROUNDTOWN EO-,01

GYC XFRA LU0775917882 GRAND CITY PROPERT.EO-,10

C0Q XFRA CH0198251305 COCA-COLA HBC NA.SF 6,70

Y06 XFRA ES0105058004 SAETA YIELD S.A. EO 1