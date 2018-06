Sogou - Macht sich ein weiterer IPO für die nächste Kursexplosion bereit?

Symbol:WKN:ISIN:Sogou Inc. ist ein Unternehmen welches sich auf Suchdienste in der Volksrepublik China spezialisiert hat.Die Aktie wurde am 09. November 2017 zum Handel zugelassen und befindet sich in den letzten 6 Monaten in einem Aufwärtstrend. Seit dem 04. Juni konnten wir viel Momentum unter erhöhtem Volumen bei dem Wert beobachten. Seit dem 15. Juni befindet sich die Aktie in einer Korrektur und hat den EMA 50 erreicht. Die 10.60 US-Dollar-Marke agiert ebenfalls als Support.Dadurch, dass die chinesischen IPOs in jüngster Vergangenheit viel Momentum zeigen konnten, wäre es interessant, ob wir nach dem Pullback noch einen weiteren Schwung in Richtung Norden sehen würden.Chart vom 26.06.201825.28 USDDer Aktie konnte am Montag am EMA50 drehen und hat mit einer starken grünen Kerze geschlossen. Die Frage ist nun: „Setzt sich die grüne Welle weiter fort?“ Ein mögliches Einstiegsszenario wäre der 11.80 US-Dollar Bereich mit einem Stop unter dem Support bzw. unter der EMA 50 - im Bereich der 10.67 US-Dollar-Marke. Gewinne oder Teilgewinne könnten am Hoch bei 15.40 USD realisiert werden. Somit wäre ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis vorhanden und ebenso Potenzial auf einen Breakout auf Grund der Momentum-Historie, die wir bisher beobachten konnten.Die Quartalszahlen werden Ende Juli bekanntgegeben und dies kann zu einem Gap in beide Richtungen führen und somit zu einem erhöhten Risiko. Ebenso ist die volatile Marktlage zu beobachten, die auch das Risiko bei Swing-Positionen derzeit erhöht.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht:Autor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at