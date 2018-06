DAX-Analyse am Morgen: Auf dünnem Eis

An Tag Eins nach dem heftigen Kursrutsch hat der DAX eine Berg-und-Tal-Fahrt der besonderen Art erlebt: nach einem Tageshoch bei 12.356 Punkten kamen die Kurse erneut deutlich unter Druck und rutschten bis auf 12.189 Punkte ab. In der letzten Handelsstunde wurde dann allerdings Schadensbegrenzung betrieben und die Notierungen erholten sich auf einen Schlussstand von 12.234 Zählern. Nachbörslich ging es dann sogar wieder an die 12.300er-Schwelle, weshalb sogar von einem Reversal gesprochen werden kann. Aber:

