Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Orange SA auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 19,20 Euro belassen. Die Aktie biete im Falle einer Konsolidierung auf dem Heimatmarkt ein Kurspotenzial von mehr als 50 Prozent, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Vergleich zum Sektor werde der französische Telekommunikationswert mit einem Abschlag von fünf bis zehn Prozent gehandelt, wobei die Preissetzungsmacht des Unternehmens in Frankreich hoch sei./mf/la Datum der Analyse: 26.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2018-06-27/09:40

ISIN: FR0000133308