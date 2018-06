München (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG: Seit der Einführung seiner Online-Videothek Maxdome im Jahre 2006 versucht ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) vergebens die Wohnzimmer in Deutschland zu erobern, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...