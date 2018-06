FRANKFURT (Dow Jones)--Andrea Bauer ist in den Aufsichtsrat der Aurubis AG bestellt worden. Das Mitglied der Geschäftsführung der VDM Metals und CFO der VDM Metal Group ersetzt die bisherige Aufsichtsrätin Edna Schöne, die ihr Mandat aus persönlichen Gründen zum 15. Juni 2018 niedergelegt hat.

Andrea Bauer ist seit 2015 Geschäftsführungsmitglied der VDM Metals in Werdohl. Die Diplom-Ökonomin und Wirtschaftsprüferin war in verschiedenen Stationen im In- und Ausland tätig, unter anderem zuvor als Finanzvorstand der Kontron AG und der VAC Gruppe sowie als Abteilungsdirektorin bei Thyssenkrupp.

