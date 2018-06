Symbol: $SOGOWKN: A2h6SYISIN: US83409V1044 Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate Sogou Inc. ist ein Unternehmen welches sich auf Suchdienste in der Volksrepublik China spezialisiert hat. Die Aktie wurde am 09 November 2017 zum Handeln zugelassen und befindet sich in den letzten 6 Monaten in einem Aufwärtstrend. Seit dem 04 Juni konnten wir viel Momentum unter erhöhtem Volumen bei dem Wert beobachten. Seit dem 15 Juni ist die Aktie am Korrigieren und hat die EMA 50 erreicht. Die 10.60 US-Dollar Marke agiert ebenfalls als Support. Dadurch dass die chinesischen IPOs in jüngster Vergangenheit viel Momentum zeigen konnten, wäre es interessant ob wir nach dem Pullback noch einen weiteren Schwung in Richtung Norden sehen würden. Chart vom 26.06.2018 Kurs:...

