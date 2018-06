Die Investmentbank Equinet hat Axel Springer von "Reduce" auf "Accumulate" hochgestuft und das Kursziel von 66,50 auf 67,00 Euro angehoben. Die Aktien des Medienkonzerns habe sich in den vergangenen Monaten schlechter als die der Konkurrenten entwickelt, schrieb Analyst Mark Josefson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Kursverluste seien ihm aber etwas zu weit gegangen./ajx/la

Datum der Analyse: 27.06.2018

