Nachdem Nevada Copper ein Update zu seinem Pumpkin Hollow Kupferprojekt veröffentlicht hat, haben sich die Analysten äußerst positiv geäußert. Sie sehen das Unternehmen als klaren Übernahmekandidaten und geben hohe Kursziele aus.

NCU-Aktie zeigt relative Stärke in schwachem Marktumfeld

Erst in der vergangenen Woche hat Nevada Copper (0,70 CAD | 0,46 Euro; CA64128F1099) ein Update zu seinem Kupferprojekt Pumpkin Hollow veröffentlicht. Mit großen Schritten kommt das Unternehmen beim Bau der Untertagemine voran und lieferte zudem gute Bohrergebnisse zur Expansion seines Open Pit (ausführlich hier). Pumpkin Hollow ist das einzige voll genehmigte und finanzierte Kupferprojekt in Nordamerika und soll im dritten Quartal 2019 in Produktion gehen. Die Aktie hat sich in den vergangenen Tagen trotz schwacher Metallpreise erstaunlich robust gezeigt und ist in Richtung der oberen Begrenzung seiner zuletzt gültigen Handelsspanne gelaufen. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 0,70 CAD, dürfte es dank technischer Anschlusskäufe schnell weiter aufwärts gehen.

Numis Securities: Übernahmekandidat

Nun haben sich auch die Analysten aus der Deckung gewagt. Gleich drei Researchhäuser veröffentlicht Kurzstudien zum Stand bei Nevada Copper. Justin Chan von Numis Securities sieht das Unternehmen als Übernahmekandidaten: "Die Übernahmeaktivitäten bei den Basismetallen nehmen zu und Nevada Copper könnte ein attraktives Ziel werden", schreibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...