Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AB Inbev nach Daten des Marktforschers Nielsen von 120 auf 118 Euro gesenkt, die Aktien aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Zum ersten Mal seit Dezember 2012 habe der Bierbrauer die US-Konkurrenten in puncto Absatzwachstum hinter sich gelassen, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Papiere zählten weiterhin zu den am stärksten unterbewerteten Anteilsscheinen in der europäischen Basiskonsumgüterbranche. Das Kursziel sinke aus Bewertungsgründen./la/ajx Datum der Analyse: 26.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2018-06-27/10:35

ISIN: BE0974293251