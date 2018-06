Die Deutsche Bank hat das Kursziel für ElringKlinger von 15 auf 11 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Gewinnwarnung des Autozulieferers überrasche zwar kaum, falle aber höher aus als befürchtet, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Umsetzung der neu gesteckten Ziele bleibe bis in das kommende Jahr hinein schwierig, ergänzte der Experte mit Blick auf die Folgekosten aus der weiter starken Nachfrage in der Nafta-Region./la/ajx Datum der Analyse: 27.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2018-06-27/10:41

ISIN: DE0007856023