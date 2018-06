Von Dominic Chopping

STOCKHOLM (Dow Jones)--Die Nordea Bank AB ist ihrem geplanten Umzug von Schweden nach Finnland einen Schritt näher gekommen. Die Europäische Zentralbank hat der Muttergesellschaft Nordea Holding Abp eine Banklizenz erteilt, teilte Nordea mit.

Nordea, derzeit mit Sitz in Stockholm, transferiert die Holding-Mutter nach Finnland - also in die Eurozone hinein - um sich besser im Wettbewerb zu positionieren. Dabei wird die Tochter mit der Mutter verschmolzen. Das entstehende Geldhaus wird dann Nordea Bank Abp heißen. Der Transfer nach Finnland soll am 1. Oktober wirksam werden, er muss noch von den Behörden genehmigt werden.

Die Bank hatte den Wegzug aus Schweden im vergangenen Jahr in Aussicht gestellt, nachdem dort vorgeschlagen worden war, die Bankenabgabe für die Unterstützung angeschlagener Finanzinstitute zu erhöhen.

"Der Unternehmenssitz in einem Land, das an der Bankenunion teilnimmt, wird für Nordea am besten ein faires, stabiles und vorhersehbares regulatorisches Umfeld auf Augenhöhe mit den Wettbewerbern schaffen", teilte das Institut mit.

