Die NordLB hat Aroundtown mit "Halten" und einem Kursziel von 7 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Immobilienunternehmen habe im ersten Quartal eine dynamische Entwicklung bei den Umsatz- und den Ergebniskennziffern verzeichnet, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Wachstumsstory habe sich fortgesetzt. Dies zeige sich bereits in einem deutlichen Kursanstieg. Das Papier sei angemessen bewertet./ajx/la Datum der Analyse: 27.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2018-06-27/11:37

ISIN: LU1673108939