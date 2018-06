Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vodafone von 260 auf 250 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Zielsenkung reflektiere eine gesunkene Beteiligung an Vodacom, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./mis/la Datum der Analyse: 27.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2018-06-27/11:46

ISIN: GB00BH4HKS39