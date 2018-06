IRW-PRESS: GT Gold Corp.: GT Gold beginnt mit Bohrungen 2018 in der hochgradigen Entdeckung Saddle

Vancouver, British Columbia - 27. Juni 2018 - GT Gold Corp. (das Unternehmen oder GT Gold) (TSX.V: GTT) freut sich, bekannt zu geben, dass jetzt zwei Bohrgeräte in der hochgradigen Gold-Silber-Entdeckung Saddle im zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Tatogga im Nordwesten von British Columbia in Betrieb sind. Das Bohrprogramm 2018 wird geschätzte 56 Diamantbohrlöcher über mindestens 18.000 Meter umfassen, wobei das Potenzial für eine Erweiterung des Programms und Bohrungen bis Mitte November besteht.

Saddle South

Die Bohrungen konzentrieren sich auf die Erweiterung der im letzten Sommer definierten oberflächennahen hochgradigen Gold-Silber-Zone. Die Ergebnisse aus 2017 beinhalteten 51,53 g/t Au über 6,95 Meter (TTD007), 14,75 g/t Au über 12,15 Meter (TTD019), 20,02 g/t Au über 8,25 Meter (TTD046) und 31,79 g/t Au und 1.141,10 g/t Ag über 3,01 m (TTD058). Wie auf der beigelegten Karte zu sehen ist, werden mögliche Erweiterungen in alle Richtungen ausgehend von dem 2017 abgegrenzten Kernbereich untersucht.

Saddle North

Weitere geophysikalische Messungen (IP) sind in der spannenden neuen Kupfer-Gold-Silber-Porphyr-Entdeckung bei Saddle North, die gegen Ende der Saison 2017 gebohrt wurde, im Gange. Die ersten Bohrergebnisse deuten auf starke Ähnlichkeiten mit der nahegelegenen Lagerstätte Red Chris hin. Die aktuellen geophysikalischen Messungen haben eine höhere Eindringungstiefe und sind detaillierter. Sie werden auch entlang des Trends absolviert und werden ein besseres Verständnis der Geometrie und der scheinbaren Ausmaße des intrusiven Mineralisierungssystems in die Tiefe liefern. Sobald alle geophysikalischen Daten erfasst, modelliert und ausgewertet worden sind, werden die vorrangigen Bohrziele festgelegt, einschließlich der Vertiefung des Bohrlochs TTD062, das an seinem Ende eine Mineralisierung mit den besten Gehalten aus diesem Loch aufwies. Die Bohrungen in diesen Zielgebieten sollten Ende Juli beginnen.

Qualifizierter Sachverständiger

Charles J. Greig, M.Sc., P.Geo., Vice President, Exploration for GT Gold Corp. und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Die TSX Venture Exchange übernimmt keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Über GT Gold

Der Schwerpunkt von GT Gold Corp. ist auf die Suche nach Gold im geologisch ertragreichen Gebiet der berühmten Region Golden Triangle von British Columbia gerichtet. Das Hauptaktivum des Unternehmens ist das 42.500 Hektar große Konzessionsgebiet Tatogga in der Nähe von Iskut (BC), das in der Nähe von Straßen- und Strominfrastruktur liegt. Im Jahr 2017 entdeckte das Unternehmen in seinem Zielgebiet Saddle, das sich in einem sanften Tal nur 10 Kilometer vom Highway 37 entfernt befindet, ein bedeutendes neues Gold-Silber-Vorkommen. Die Entdeckung bei Saddle besteht aus zwei Teilen: ein hochgradiges, oberflächennahes, epithermales Gold-Silber-Erzgangsystem bei Saddle South und ein großes, bedecktes mineralisiertes Kupfer-Gold-Silber-Porphyr-System in der Nähe bei Saddle North. Geolophysikalische Messungen lassen darauf schließen, dass beide Systeme weitläufig sind und die ersten frühen Bohrergebnisse weisen darauf hin, dass Saddle North Ähnlichkeiten mit der nahegelegenen Lagerstätte Red Chris aufweist. Die Entdeckung bei Saddle fand im November 2017 auf der Fachmesse Mines and Money mit dem Exploration Discovery Award für ihre Bedeutung internationale Anerkennung. Das Unternehmen hat die Unterstützung wichtiger Institutionen und wichtiger kanadischer Anleger und ist vollständig finanziert für das 18.000 Meter umfassende Programm mit Erweiterungsbohrungen, das derzeit bei dieser spannenden neuen Entdeckung durchgeführt wird.

