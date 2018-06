Silvercorp Metals Inc. veröffentlichte gestern die Ergebnisse des Bohrprogramms, welches das Unternehmen zwischen Juli 2017 und März 2018 an der Mine LWM in der chinesischen Provinz Henan durchgeführt hatte. Die Explorationsarbeiten an der Mine umfassten untertägige Diamantbohrungen in einer Gesamtlänge von rund 14.300 m sowie die Anlage von Sondierstollen auf einer Länge von 5.150 m.



Mit Hilfe der Bohrlöcher konnten der Verlauf der Erzadern entlang des Streichens und zur Tiefe hin kontinuierlich weiterverfolgt werden und die Sondierstollen offenbarten hochgradig mineralisierte Zonen in den für den Abbau vorgesehenen Erzstrukturen.



Zu den besten Bohrergebnissen zählen nach Angaben von Silvercorp u. a. die folgenden Abschnitte:



? Bohrloch ZKX113PA01: 3.363 g/t Silber, 2,06% Blei und 0,21% Zink über 1,2 m (tatsächliche Länge)



? Bohrloch ZKX12263: 778 g/t Silber, 0,79% Blei und 0,16% Zink über 1,4 m (tatsächliche Länge)



? Bohrloch ZKX11451: 309 g/t Silber, 8,26% Blei und 2,87% Zink über 2,9 m (tatsächliche Länge)



Die Sondierstollen legten u. a. die folgenden mineralisierten Zonen frei:



? 454 g/t Silber, 5,14% Blei und 0,21% Zink auf einer Länge von 90 m und mit einer Mächtigkeit von 0,6 m



? 810 g/t Silber, 7,12% Blei und 0,42% Zink auf einer Länge von 41 m und mit einer Mächtigkeit von 0,33 m



? 429 g/t Silber, 1,00% Blei und 0,19% Zink auf einer Länge von 70 m und mit einer Mächtigkeit von 0,4 m



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de