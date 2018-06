marktEINBLICKE um 12: Ein gutes Zeichen, Deutsche Bank sorgt für einen Tiefpunkt

Am Mittwoch hält die Verunsicherung am deutschen Aktienmarkt an. Schließlich treibt Anleger weiterhin das Thema Handelskrieg um. Die gute Nachricht ist jedoch, dass deutliche anfängliche Verluste wettgemacht werden konnten. Ein positives Signal.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,1% 12.240

MDAX -0,3% 25.713

TecDAX -1,4% 2.705

SDAX -0,6% 12.030

Euro Stoxx 50 -0,4% 3.356

Die Topwerte im DAX sind Henkel (WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432), Covestro (WKN: 606214 / ISIN: DE0006062144) und Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604). Im Fokus bleibt natürlich auch Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000). Immer wenn es um Handelsbarrieren geht, sind auch die Autowerte von Interesse. Für den Tiefpunkt des Tages sorgte wiederum die Deutsche Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008). Die Aktie des einstigen deutschen Vorzeigeinstituts rutschte auf ein neues Rekordtief.

