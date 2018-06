Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-06-27 / 12:10 *Pressemitteilung* *"Fix&Foxi" - Internationale Expansion auf weiterem Kurs: Gibtelecom nimmt den Kindersender "Fix&Foxi" in ihr neues digitales Entertainment Angebot "Sofi" auf* *München, 27. Juni 2018 - Der Kinder- und Familiensender "Fix&Foxi" wird ab sofort auf dem neuen digitalen Entertainment Angebot "Sofi" von Gibtelecom ausgestrahlt* Gibtelecom hat angekündigt, den Sender "Fix&Foxi" in ihr Senderbouquet mit aufzunehmen. Ab sofort können die familienfreundlichen Programme, rund um die Uhr, von allen Gibtelecom Kunden in Gibraltar angeschaut werden. "Fix&Foxi", der weltweit erste Sender, der nach den bekannten Comic-Helden benannt ist, verdankt diesen Erfolg einem hohen Standard an Kreativität und Qualität sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Der preisgekrönte Sender "Fix&Foxi", welcher unter anderem mit dem Eutelsat TV Award als bester Kindersender 2016 ausgezeichnet wurde, wird von den liebenswerten und berühmten Zwillingsfüchsen moderiert und bietet eine Mischung aus 2D, CGI animierten und Live-Action-Shows mit klassischen Charakteren, Premieren und brandneue Shows an, die Kinder von 3-13 Jahren, Jugendliche und die ganze Familie gleichermaßen genießen können. Außerdem zeigt der Sender weitere Kauka-Charaktere wie Fix&Foxis Cousins, der liebenswerte Lupo und die süße Lupini, die fürsorgliche Oma Eusebia, den chaotischen Onkel Fax und Professor Knox, der zerstreute Professor der Jungen und der geniale Erfinderfreund. Natürlich darf auch die lustige Familie Peppercorn mit dem störrischen Haustier Makiki, die letzte von Rolf Kauka produzierte Serie, nicht fehlen. Die YFE besitzt einen umfassenden Katalog mit mehr als 3.500 hochwertigen halbstündigen Programmen. Der Inhalt ist gleichermaßen unterhaltsam als auch lehrreich und enthält viele spannende Serien voller Abenteuer und Spaß wie zum Beispiel "Sherm!" (1 Junge + 5 Keime = ansteckender Humor), "Mission Odyssee" (die klassische Geschichte von Ulysses in einem frischen neuen Look), "Urmel" (er ist weder ein Drache, ein Dinosaurier noch ein Säugetier), "Bobs Beach" (Schiffbruch im Paradies - es ist ein Hundeleben!) oder "RoboRoach". Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer der Your Family Entertainment AG: "Wir sind sehr stolz darauf, unseren Sender "Fix&Foxi" TV im digitalen Angebot der Gibtelecom, "Sofi", auszustrahlen und freuen uns, ihren jüngeren Zuschauern unseren beliebten Sender anbieten zu können, der von Anfang an mit der Philosophie "beautiful storytelling at first place!" entwickelt wurde. Mit der Markteinführung von "Fix&Foxi" wird die Expansion der Marke weiter vorangetrieben, wodurch jetzt Kinder in mehr als 20 Ländern weltweit den Sender genießen können." Adrian Moreno, COO bei Gibtelecom: "Wir freuen uns, den Sender "Fix & Foxi" TV zu unserer neuen digitalen Entertainment-Plattform "Sofi" hinzuzufügen. Der Sender ergänzt unsere große Auswahl an linearen Programmen und Entertainment-Apps. Wir sind begeistert, dass "Fix&Foxi" TV sich für uns entschieden hat und Teil unseres voll lizenzierten Content-Angebots in Gibraltar wird. Wir sind uns sicher, dass der Sender von unserer wachsenden "Sofi"-Kundenbasis sehr positiv aufgenommen wird. Unser Ziel ist es, eine großartige Auswahl an Inhalten zu bieten. Der Sender "Fix&Foxi" TV passt perfekt zu diesem Ziel und ermöglicht uns, familienattraktive Kinderinhalte anzubieten." *Über Gibtelecom* Gibtelecom ist das führende Mobilfunk-, Breitband- und Festnetz-Kommunikationsunternehmen in Gibraltar. Mit seinen umfangreichen Kommunikationsnetzwerken bieten es eine Vielzahl von Sprach- und Datendiensten, einschließlich Mobilfunk und TV, für den lokalen Gibraltar-Markt sowie weitere Produkte für eine Reihe der weltweit führenden E-gaming-Unternehmen sowie für Finanzdienstleistungen, für die Schifffahrt und die Tourismusindustrie. Die Gibtelecom-Netze erstrecken sich um die halbe Welt und verbinden sich hauptsächlich durch ihre Beteiligung am Seekabelsystem Europe India Gateway (EIG), Asien, dem Nahen Osten, Afrika und Europa. Das Unternehmen hat mehrere Standorte, darunter London, Madrid und Marseille. Das Rechenzentrumsgeschäft der Gruppe, Rockolo, betreibt eine Reihe von Einrichtungen in Gibraltar sowie sichere Cloud-Dienste und andere Produkte. Die Europäische Stiftung für Qualitätsmanagement hat Gibtelecom als "Recognised for Excellence" -Geschäft zertifiziert und die Gruppe ist auch ein registriertes ISO 9001: 2008 Unternehmen. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website von Gibtelecom unter www.gibtele.com. *Über die Your Family Entertainment AG* Die Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) hat eine langjährige Expertise im TV-Markt. YFE ist Produzent und Lizenzhändler von qualitativ hochwertigen Unterhaltungsprogrammen für Kinder und die ganze Familie. Das Unternehmen verfügt über eine der größten senderunabhängigen Programmbibliotheken für Kinder- und Familienunterhaltung in Europa. Zum Programmstock gehören bekannte und beliebte Serien wie "Enid Blyton", "Fix&Foxi", "Urmel" oder "Altair". Das Unternehmen war Gründungsgesellschafter des ersten deutschen Privatsenders Sat.1 im Jahre 1984, hat zum Aufbau des Kinder-Vormittagsprogramms bei Super RTL beigetragen und ist Gründungsmitglied des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT). Seit 2007 betreibt die YFE erfolgreich preisgekrönte Pay-TV-Sender, die im Dezember 2014 in "Fix&Foxi" umbenannt wurden und sich weltweit etabliert haben. Die Sender sind sowohl in der DACH-Region (Deutsch) wie auch in Afrika (Englisch und Französisch), dem Nahen Osten (Arabisch und Englisch) und Amerika (Spanisch und Englisch) verfügbar. Der im September 2012 in Betrieb genommene Free-TV Sender "RiC" ist in der DACH-Region frei empfangbar. Darüber hinaus betreibt die YFE über 20 Mobil-TV-Sender auf der TV-Plattform von Hutchison 3. Geleitet wird YFE durch den Vorstand Dr. Stefan Piëch. Sprache: Deutsch Unternehmen: Your Family Entertainment AG

