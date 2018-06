Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für die Sixt-Stämme auf "Hold" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die beständige Zunahme des weltweiten Luftverkehrs und damit auch des Verkehrs an den Flughäfen dürfte dem Autovermieter nachhaltigen Rückenwind bescheren, schrieb Analyst Pierre Gröning in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bevorzugt aber weiterhin die Sixt-Vorzüge, weil diese zu den Stämmen noch Aufholpotenzial hätten./ajx/la Datum der Analyse: 27.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2018-06-27/12:47

ISIN: DE0007231326