Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Uniper nach Abschluss des Übernahmeangebotes durch Fortum von 26 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Derweil blieben für den Versorger Uniper Risiken im Zusammenhang mit einem möglicherweise beschleunigten Kohleausstieg bestehen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktien würden sich in den nächsten Monaten insbesondere im Spannungsfeld des weiteren Vorgehens des neuen Großaktionärs sowie den Vorschlägen der "Kohlekommission" bewegen./la/ajx Datum der Analyse: 27.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2018-06-27/12:53

ISIN: DE000UNSE018