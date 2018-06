Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon nach Treffen mit Managern des Konzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Alles in allem sei er danach ausgesprochen positiv gestimmt für die Stromnetze des Versorgers, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/mis Datum der Analyse: 27.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2018-06-27/13:10

ISIN: DE000ENAG999