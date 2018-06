Die NordLB hat die Einstufung für Uniper auf "Halten" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Ungünstige Währungseffekte, geringere Ergebnisbeiträge aus dem Gasgeschäft und das Ende positiver Effekte aus der Einigung mit Gazprom hätten sich negativ für den konventionellen Stromerzeuger und Energiehändler ausgewirkt, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Grundsätzlich habe sich aber die Situation der deutschen Versorger verbessert. Der regulatorische Druck durch die Energiewende sollte abnehmen. Zudem sei eine Ertragswende in den kommenden Geschäftsjahren in Sicht./bek/ajx Datum der Analyse: 27.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2018-06-27/13:51

ISIN: DE000UNSE018