Die Aktien der Deutschen Bank notierten am Mittwochvormittag auf einem neuen Allzeittief bei 8,76 Euro. "Es ist ein Teufelskreis aus sinkenden Einnahmen, zu hohen Kosten, schlechteren Ratings und steigenden Finanzierungskosten", so der Finanzchef James von Moltke am 6. Juni 2018.

Den vollständigen Artikel lesen ...