Linz (www.fondscheck.de) - Ereignisreiche Wochen an den Geld- und Kapitalmärkten liegen hinter uns, so die Experten der KEPLER-FONDS KAG.Mit den geldpolitischen Tagungen seitens der amerikanischen Notenbank, der EZB und der Bank of Japan sei Bewegung in die Kapitalmärkte gekommen.Im Juni habe die amerikanische Notenbank zum nunmehr zweiten Mal in diesem Jahr den Leitzins angehoben. Damit stehe die FED Funds Rate jetzt bei 2 Prozent. Die US-Währungshüter hätten zudem den Median ihrer individuellen Prognosen für den Leitzinspfad in diesem Jahr angehoben. Es würden nun vier Straffungen im laufenden Jahr gegenüber vorher drei angedeutet. ...

