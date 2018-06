Der Ton im Handelskonflikt wird rauer, die politische Krise in Berlin ist noch immer ungelöst - das alles sorgt am Aktienmarkt für Bauchschmerzen und so lässt der DAX weiter Federn. Warum kann Gold als sicherer Hafen nicht davon profitieren? Aktuelle Einschätzungen von Finanzmarkt-Experte Andreas Lipkow von der comdirect, der zudem verrät, wie die comdirect-Kunden mit der aktuellen Situation umgehen.