adidas und das Entscheidungsspiel

Wenige Stunden vor dem entscheidenden Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußballweltmeisterschaft in Russland gegen Südkorea wird man in ganz Deutschland, aber vor allem in Herzogenaurach auf einen Sieg von Toni Kroos & Co gehofft haben. adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0) erlebte in den vergangenen Tagen einen Vorgeschmack auf ein mögliches Vorrunden-Aus der DFB-Elf . Schön war es nicht.

Der größte europäische Sportartikelhersteller rüstet natürlich mehr Mannschaften als die DFB-Elf aus, allerdings ist man mit keinem anderen Verband derart stark verbunden. Zwar wird man beim Last-Minute-Sieg Argentiniens gegen Nigeria und dem Einzug von Superstar Lionel Messi & Co in das Achtelfinale auch beim Ausrüster adidas große Erleichterung verspürt haben, so richtig ernst wird es jedoch erst heute um 16:00 Uhr, wenn das Spiel Deutschland gegen Südkorea in Kasan angepfiffen wird.

Den vollständigen Artikel lesen ...