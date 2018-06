Nach den deutlichen Kursverlusten in den vergangenen Tagen führt die Aktie von ThyssenKrupp den DAX am Mittwoch an. Berichte über eine bevorstehende Einigung mit dem Wettbewerber Tata Steel bei der Stahlfusion sorgen für Euphorie. Es könnte der lang ersehnte Befreiungsschlag sein.

