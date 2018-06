Facebook hat seine Richtlinien aktualisiert, um das Bewerben von Krypto-Projekten erneut zu ermöglichen, aber gleichzeitig das Verbot für Werbung von ICOs beizubehalten, heißt es in einer Mitteilung, die am 26. Juni veröffentlicht wurde. Das Unternehmen gibt an, dass sie ihr Bestes gegeben haben, um das allgemein gültige Verbot von Werbung im Zusammenhang mit Kryptowährung zu "verfeinern", so dass einzelne Krypto-Projekte beworben werden können und Scams weitestgehend verhindert werden. Facebooks ...

