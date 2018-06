Die turnusmäßigen Vorstandswahlen fanden anlässlich der Mitglieder-versammlung des VDKL am 21. Juni 2018 in Düsseldorf statt. Mit herzlichem Applaus verabschie-deten die Mitglieder den bisherigen Schatzmeister Thomas Lemmerholz, der sich nach 23 Jahren im Vorstand nicht zur Wiederwahl stellte. Die Mitgliederversammlung wählte ihn einstimmig zum VDKL-Ehrenmitglied. Im Anschluss an die ordentliche Mitgliederversammlung sprach Wolfgang Bosbach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...